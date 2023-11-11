Новый год в Финляндии: сколько стоят билеты и отдых, условия въезда россиян

Финляндия долгие годы была популярным местом для новогоднего отдыха россиян. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций туристический поток из РФ в эту страну сократился в разы. Ситуацию критически усугубило решение Хельсинки запретить въезд автомобилей с российскими номерами. Сегодня поездка в Страну тысячи озер на Новый год обойдется среднестатистическому россиянину в серьезную сумму, однако все еще остается возможной. NEWS.ru выяснил, насколько просел турпоток из России в Финляндию, трудно ли попасть в эту скандинавскую страну и сколько придется потратить денег.

© Unsplash

Можно ли попасть в Финляндию напрямую

Видео дня

С сентября 2022 года Финляндия перестала оформлять россиянам туристические визы. Въехать в страну можно теперь только с целями работы, учебы или посещения близкого родственника. Более того, при попытке пересечения границы без согласованной с финскими властями цели посещения ранее выданные Финляндией шенгенские визы у граждан РФ могут аннулировать.

При этом с тех пор выдачу даже нетуристических виз несколько раз приостанавливали. В одном из столичных визовых центров NEWS.ru рассказали, что недавно финские власти открывали слоты для подачи документов, однако фактически никакого оформления виз не происходило.

Опрошенные NEWS.ru представители московских визовых центров сообщили, что оформить разрешение на въезд в Финляндию для гражданина РФ сейчас невозможно. Исключение составляют экстренные случаи, например, «болезнь родственника и что-то подобное».

В одной из туристических компаний NEWS.ru рассказали, что для российских туристов вариант попасть в Финляндию все же есть. Для этого нужно оформить «шенген» в любую другую страну Европы, а уже из нее можно ехать в Хельсинки.

«В Финляндию из России вы не заедете. Она закрыта для российских граждан на въезд. Через другую страну Шенгенской зоны можно поехать. Вы можете, допустим, поехать в Италию, а оттуда в Финляндию. Из Финляндии же можно напрямую выехать обратно в Россию», — сказали в визовом центре.

Полмиллиона за поездку в Хельсинки

Финляндия была популярным маршрутом для новогодних путешествий. Цены на перелет и размещение в это время года растут везде. Так, самые дешевые авиабилеты до Хельсинки с вылетом из Москвы (отправление — 30 декабря, а возвращение — 8 января) стоили на момент написания материала 91 тысячу рублей с учетом багажа.

При этом они подойдут только тем россиянам, у которых есть уважительные причины для въезда в Финляндию. Их обладателю придется совершить две пересадки — в Армении и Турции. А время в пути займет от 17 часов до более чем суток.

Подходящий для туристов вариант обойдется дороже — в 103 тысячи рублей на одного человека. В таком случае придется совершить уже три пересадки: в Армении, Турции и Австрии. Причем в Ереване и Вене потребуется пройти перерегистрацию на рейс. Это позволит попасть в Финляндию не напрямую из РФ, а через другую страну Шенгенской зоны, что уменьшает шансы столкнуться с проблемами на финской таможне. Время в пути займет от 20 часов до более чем суток.

Для жителей Санкт-Петербурга перелет стоит дешевле. Из Пулково до аэропорта Вантаа в Хельсинки можно долететь за 91 тысячу рублей. Перелет включает две пересадки: в Анталье и Стокгольме с перерегистрацией на рейс в последнем случае. Время в пути займет от 17 до 32 часов.

Если взять семью из трех человек, то за перелет из Москвы с двумя пересадками придется заплатить уже минимум 263 тысячи рублей с учетом багажа. Но такой вариант не подойдет для туристической поездки, поскольку в нем отсутствует транзит через шенгенскую страну.

Перелет в туристических целях будет стоить уже 291 тысячу рублей — он включает пересадку с перерегистрацией в Осло. При этом дорога займет от одного до почти двух дней.

Самый быстрый вариант стоит уже 581 тысячу рублей. Он позволяет добраться до Финляндии за 9–11 часов с одной пересадкой в Стамбуле. Но такой маршрут не подходит для туристов.

Что касается размещения, то проживание в трехзвездочном отеле в Хельсинки с включенным завтраком в период с 30 декабря по 8 января (девять ночей) супружеской паре с ребенком в возрасте до 12 лет обойдется минимум в 98 тысяч рублей. Средняя же стоимость составляет около 140 тысяч рублей.

Хвалят ли российские туристы Финляндию

Тем не менее об отдыхе в Финляндии россияне отзываются преимущественно положительно. Например, на сайте «Отзовик» это туристическое направление имеет 97% рекомендательных оценок.

«Мне там очень понравилось. Дороги гладкие, как зеркало, идеально ровные. Чистота поразила везде», — писал одни из пользователей в январе прошлого года.

На одном из форумов, посвященных самостоятельным путешествиям, можно найти множество восторженных отзывов о природе и архитектуре страны тысячи озер. Однако за последние два года рассказов туристов стало заметно меньше — чаще обсуждаются варианты въезда в Финляндию.

Некоторые пользователи интересуются, можно ли пересечь границу из России на велосипеде, другие же приводят примеры, когда таких людей разворачивали таможенники. Третьи же предлагают пересекать российско-финляндскую границу на автобусе.

«Подавали на гостевую визу. <...> Финны требуют выписки из банка о вкладах и счетах на английском, выписки о движении средств по картам за предыдущие три месяца, приглашение на английском от родственников с копиями их паспортов и карт ВНЖ, а также подтверждение родства. <...> Время рассмотрения — от двух недель и до месяца. Первый раз дают на срок поездки. Советуют делать на не более чем две недели», — рассказывали на одном из форумов в сентябре этого года.

Куда, если не в Финляндию

На фоне высоких цен и проблем с логистикой вместо Финляндии россияне выбирают другие направления, которые в какой-то степени могут ее заменить. Например, по словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, на шопинг теперь едут в Турцию, Италию или Арабские Эмираты, а просто на выходные — в ближайшие города, например, в Старую Ладогу, Новгород или Псков.

Что касается новогоднего отдыха, то тут россияне, вероятно, предпочтут отечественные курорты, считает Мкртчян. Более обеспеченные туристы поедут на Красную Поляну, а те, у кого бюджет поскромнее, предпочтут Домбай, Приэльбрусье или Большой Вудъявр в Кировске.

«Кто-то поедет в Карелию, на озера, в бани. Найдут люди, куда поехать. Свято место пусто не бывает. Если ты не хочешь, чтобы к тебе ехали, всегда найдется кто-то или что-то на замену», — подытожил собеседник NEWS.ru.

Турпоток из России в Финляндию сократился в сотни раз

До начала конфликта на Украине туристический поток из России в Финляндию составлял в среднем 1,2 млн человек в год. По итогам 2022 года он составил порядка 873 тысяч.

Только минувшим летом скандинавскую страну посетили почти 307 тысяч граждан РФ. Финляндия оказалась самой посещаемой россиянами страной Европы. Однако уже с 17 сентября Хельсинки ввел запрет на въезд в страну легковых автомобилей из России.

«Турпоток сократился в сотни раз, даже не в десятки. Едут те, у кого там вид на жительство, у кого какая-то работа, лечение, обучение. Просто с целью туризма вас не пустят», — прокомментировал текущую ситуацию в беседе с NEWS.ru Алексан Мкртчян.

Он напомнил, что туристами в Финляндию в основном ездили жители северо-западной части России — то есть те, кому было удобно туда добираться на машине или поезде. Теперь же, чтобы попасть в Хельсинки, нужно сесть на самолет и лететь с пересадкой, например, в Стамбуле.