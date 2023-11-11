В Исландии эвакуировали город и закрыли курорт из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии просыпается вулкан Фаградальсфьялль. На основании данных метеорологической службы в ближайшее время можно ожидать землетрясения магнитудой 5,5 балла, которое спровоцирует извержение пепла и магмы. Очаг находится в нескольких десятках километров от столицы страны Рейкьявик и международного аэропорта Кеблавик. Цветовой код авиации повышен до оранжевого.

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Как сообщили СМИ, вечером 10 ноября местные власти приняли решение об эвакуации населения городка Гриндавик, расположенного в 2–3 км от кратеров. За 1,5 часа полиция обошла все жилые дома, к утру все были вывезены из этого района.

Первыми на опасные проявления отреагировала администрация спа-курорта «Голубая лагуна». Еще 9 ноября она известила о закрытии известного геотермального комплекса пока на неделю – до 16 ноября. Все туристы, сделавшие бронирование на эти даты, получили уведомления, им обещан полный возврат средств.

По данным местного совета по туризму, следом и другие туроператоры приостановили свою деятельность. В округе оперативно закрыли одну из дорог и пешеходные тропы к геообъектам.

Сейсмологи фиксируют по 1–2 тыс. мелких подземных толчков в последние дни. По оценке ученых, основные процессы идут на глубинах 3–5 км. Построенные в метеослужбе графики прогнозируют, что магме потребуется несколько дней для выхода на поверхность.

Извержения Фаградальсфьялля происходили последние 3 года: в 2023-м – с 10 июля по 8 августа. По предварительным оценкам, нынешнее может превысить по мощности все предыдущие.