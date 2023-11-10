Туристы стали чаще интересоваться поездками на Новый год в Европу

По информации от турагентов, в последнее время им стали чаще поступать запросы на поездки в европейские страны.

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Это связано с приближающимися новогодними праздниками. Именно на даты конца декабря – начала января приходят заявки. Их немного, но ручеек клиентов, желающих попасть в Италию, Францию, Австрию, Испанию, есть и стал чуть полноводнее.

Туристы интересуются преимущественно не турпакетами, а отдельными составляющими тура – бронированием отелей, трансферов, иногда авиаперелетов. Нередко обращаются за визовой поддержкой, ведь процедура оформления разрешений на въезд в европейских консульствах стала сложнее и длительнее.

Среди клиентуры туркомпаний становится больше бывших самостоятельных путешественников. Они привыкли сами организовывать свои поездки в Европу, но теперь делать это стало проблематично. Прямых авиарейсов в европейские столицы нет, приходится строить стыковочные маршруты через Турцию, Армению, ОАЭ, Египет. При этом выбрать оптимальный по цене и продолжительности перелет – непростой квест для непрофессионала.

Например, слетать из Москвы в Рим с 30 декабря по 6 января можно с пересадкой в Ереване за 76 тыс. руб., но на путь туда придется потратить почти 13 часов, а обратно – почти сутки.

Наиболее короткий маршрут – через Стамбул – займет 8 часов на пути в Италию и 10 часов – обратно. Но обойдется почти вдвое дороже – 139 тыс. руб.