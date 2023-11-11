Летевшие в Португалию пассажирки перепутали город и оказались в Нигерии

Две туристки из Великобритании забронировали авиабилеты в Португалию, но оказались в Нигерии, потому что перепутали город. Соответствующее видео они опубликовали в социальной сети TikTok, на ролик обратило внимание издание The Sun.

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Путешественницы должны были лететь в португальский Лагос, однако они допустили ошибку при покупке билетов и в итоге отправились в аэропорт города с аналогичным названием, который находится в африканской стране. Как пишет таблоид, расстояние между двумя Лагосами достигает 5,5 тысячи километров.

Ролик стал вирусным в соцсетях и набрал более двух миллионов просмотров.

«Пункт назначения показывается перед посадкой, и его объявляют в самолете. Я не понимаю, как это произошло», — удивлялись пользователи.

Однако не все зрители поверили девушкам, некоторые сочли видео фейком. В комментариях люди замечали, что ближайший аэропорт к португальскому Лагосу находится в Фаро. Другие писали, что британок не пустили бы в Нигерию без визы.