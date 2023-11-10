Туристы стали отказываться от пляжного отдыха
Российские туристы и отдыхающие из других стран отказываются от пассивного пляжного отдыха и ищут новых впечатлений. Об этом говорится в отчете WTM Global Travel Report, который раскрывает последние тенденции в мировой туристической отрасли.
«Сегодняшние туристы отказываются от «пассивного отдыха на солнце» и «обращаются к новым впечатлениям, таким как исследования природы, гастрономические приключения и оздоровительные мероприятия», – говорится в отчете.
Также туристов сейчас интересуют короткие и лаконичные путешествия, пишет «Турпром».