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Туристы стали отказываться от пляжного отдыха

Российские туристы и отдыхающие из других стран отказываются от пассивного пляжного отдыха и ищут новых впечатлений. Об этом говорится в отчете WTM Global Travel Report, который раскрывает последние тенденции в мировой туристической отрасли.

Туристы стали отказываться от пляжного отдыха
© РИА "ФедералПресс"

«Сегодняшние туристы отказываются от «пассивного отдыха на солнце» и «обращаются к новым впечатлениям, таким как исследования природы, гастрономические приключения и оздоровительные мероприятия», – говорится в отчете.

Также туристов сейчас интересуют короткие и лаконичные путешествия, пишет «Турпром».

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