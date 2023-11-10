Какие странные вещи россияне забывают в отелях

В 2023 году каждый пятый постоялец отеля забывал что-то в номере. Эксперты сервиса по бронированию «Отелло» рассказали о самых неожиданных находках.

© pxhere

Чаще всего забывают одежду или обувь (20 %), чуть реже оставляют зарядные устройства (18 %). Туристы также забывают туалетные принадлежности (11 %), смартфоны (7 %), зубные щетки и паспорта (по 4 %).

Сотрудники отелей также иногда находят необычные вещи, забытые гостями. Как-то в отеле «Ивмонтан» в сочи посетитель забыл лыжное оборудование, которое стоило несколько сотен тыс. рублей, передает «Лента.ру».