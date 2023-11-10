«Египет, ОАЭ, Казань и Москва»: Где россияне провели ноябрьские праздники

«В топ зарубежных направлений у российских туристов вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, Шри-Ланка с возможностями пляжного отдыха, а также Белоруссия и Узбекистан с экскурсионно-познавательным туризмом. Сейчас российские туристы активно открывают для себя направления ближнего зарубежья - Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, ранее предпочитая им более изученные привычные маршруты. Сейчас туристы открывают для себя красоту этих дестинаций, богатство традиций и гастрономические особенности», - добавил собеседник НСН.