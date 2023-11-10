Более сотни туристов требуют вернуть им деньги за испорченный отдых в Турции

Проблемы возникли из-за отмены полетной программы компании IZI Tour, что привело к финансовым потерям для северян. По данным РСТ, общий размер ущерба составил 7 миллионов рублей.

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Представители союза отмечают, что стоимость каждого тура колебалась от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Особенно в трудном положении оказались те туристы из Мурманска, которые уже находились на отдыхе, так как им пришлось самостоятельно покупать билеты обратно в Мурманск за свой счет после отмены полетной программы.