Туроператорам напомнили о запрете продажи туров без «Электронной путевки»

Робкие надежды турбизнеса на продление переходного периода по подключению к государственной системе «Электронная путевка» (ЭП) не оправдались. «Переносов больше не будет», – сообщил редакции источник в Ассоциации туроператоров выездного туризма. Таким образом, после 15 ноября, когда истечет последняя отсрочка от правительства, продавать туры за границу без передачи данных в ЭП нельзя.

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Между тем ситуация на рынке не однозначная. С одной стороны, крупные туроператоры заявляют, что готовы выполнить требование закона. Например, в Fun & Sun уже подключились к системе, протестировали продуктовый режим и начнут передавать информацию с 15 ноября. В Coral Travel нам сообщили, что «есть технические вопросы», но к 15-му числу они будут решены. С другой стороны, есть много небольших фирм, у которых нет денег на автоматизацию. Им придется работать с системой в ручном режиме, что тоже непросто. «Подключиться удалось. Можно вводить туры прямых клиентов. А вот туристов, которые забронировались через турагентства, невозможно, так как в ГИС ЭП турагенты из реестра не подтягиваются, а без этого ввести таких туристов нельзя», – описал проблему в закрытом канале для специалистов «Крыша ТурДома B2B» представитель одной из фирм.

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Абсолютно точно понятно, что из 373 компаний, состоящих в реестре туроператоров выездного туризма, подключиться успеют далеко не все. Это связано как с затратами, которые оцениваются минимум в полмиллиона рублей, так и техническими трудностями.

«Можно по-разному оправдывать: и подключаться дорого, и сложно, и кто-то не успел. Однако если смотреть чисто юридически ,то с 15 ноября вступают в силу нормы об ответственности за непередачу данных», – прокомментировал руководитель ЮА «Персона Грата» Георгий Мохов.

За три нарушения туроператорам грозит исключение из федерального реестра. Причем регулятор (Минэкономразвития. – Ред.) вправе сделать это на следующий день, после того как ему станет известно о трехкратном нарушении в течении трех последовательных месяцев.

Кроме того, у тех, кто проигнорирует «Электронную путевку», могут возникнуть проблемы в случае конфликтных ситуаций с туристами. По словам эксперта, если в суде выяснится, что данных о проданном туре нет в государственной системе, туроператор сразу оказывается в роли нарушителя, это можно использовать как дополнительный аргумент в споре.

Что касается турагентов, то с 15 ноября они не вправе продавать туры за границу без уведомления туроператоров о заключении договоров о реализации турпродукта. Однако, по словам Георгия Мохова, большинство туроператоров намерены включить нужную форму в личные кабинеты. Поэтому специальных бланков не понадобится – уведомление обеспечится автоматически, в процессе бронирования тура и его оплаты.