Генконсульство РФ в Харбине знает о застрявших в Хэйхэ россиянах

Российское Генконсульство в Харбине знает о россиянах, застрявших в китайском Хэйхэ на целую неделю.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

"Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре, характерной для осеннего периода межсезонья, и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", – пояснили дипломаты.

Большая часть застрявших россиян приехали туда без визы в составе туристических групп. Однако обращений от туроператоров в российские дипломатические ведомства в КНР с просьбой помочь не поступало, отметили в министерстве. По их словам, туристов могут отправить домой при помощи самолета либо через другие пограничные переходы.

О проблеме с пересечением российско-китайской границы стало известно 4 ноября. Тогда около 100 граждан РФ ожидали возвращения в страну через Благовещенск. Планировалось, что для их перевозки выделят судно на воздушной подушке, а потом – еще одно транспортное средство.

Позже издание "Коммерсант" отметило, что из-за ледостава на Амуре около 200 туристов не могут пересечь границу. В это число также включались ожидающие переправы в Китай в российском Благовещенске. Уточняется, что один из кораблей на воздушной подушке позже сломался, а другое не смогло увезти всех туристов.