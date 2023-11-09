Названы самые пьющие страны мира
Румыния заняла первую позицию в списке самых пьющих стран мира. На втором месте – Дания, на третьем – Великобритания, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
«В 2019 году почти каждый пятый взрослый (19%) в 29 странах мира заявлял об эпизодическом употреблении алкоголя хотя бы раз в месяц», – сказано в докладе международной организации.
Ученые также выяснили, что в период с 2011 по 2021 годы употребление алкоголя снизилось в 23 странах. Сильное сокращение числа пьющих характерно для Литвы и Ирландии. Больший же их прирост зафиксирован в Латвии, Мексике и Норвегии.Исследователи определяют «пьянство» по числу порций алкоголя: если человек выпивает не менее шести алкогольных напитков за раз, то его можно отнести к категории «пьющих». Около 55% мужского населения Румынии созналось в регулярном употреблении алкоголя. В Дании это число составило чуть менее 50%, а в Люксембурге – около 46%.
Примерно 26% мужчин во всех странах, где производились подсчеты, сообщали об эпизодическом злоупотреблении алкоголя не реже раза в месяц. На их число приходится только 12% женщин. Датчанки и британки, однако, остаются самыми пьющими среди женщин всех стран мира.