Названы самые пьющие страны мира

«В 2019 году почти каждый пятый взрослый (19%) в 29 странах мира заявлял об эпизодическом употреблении алкоголя хотя бы раз в месяц», – сказано в докладе международной организации.

Ученые также выяснили, что в период с 2011 по 2021 годы употребление алкоголя снизилось в 23 странах. Сильное сокращение числа пьющих характерно для Литвы и Ирландии. Больший же их прирост зафиксирован в Латвии, Мексике и Норвегии.Исследователи определяют «пьянство» по числу порций алкоголя: если человек выпивает не менее шести алкогольных напитков за раз, то его можно отнести к категории «пьющих». Около 55% мужского населения Румынии созналось в регулярном употреблении алкоголя. В Дании это число составило чуть менее 50%, а в Люксембурге – около 46%.