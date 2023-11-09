Блогерша назвала четыре запрета для туристов в Таиланде

Блогерша назвала четыре главных запрета для туристов при посещении курортов Таиланда. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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В первую очередь путешественница Кейси заявила, что не следует фотографироваться с тиграми, так как многие из них бывают агрессивны. С животными в стране обращаются жестоко и подвергают их насилию, объяснила она. Также девушка попросила собирающихся в Таиланд подписчиков не кататься верхом на слонах, поскольку это может негативно сказаться на их позвоночнике.