Блогерша назвала четыре запрета для туристов в Таиланде
Блогерша назвала четыре главных запрета для туристов при посещении курортов Таиланда. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.
В первую очередь путешественница Кейси заявила, что не следует фотографироваться с тиграми, так как многие из них бывают агрессивны. С животными в стране обращаются жестоко и подвергают их насилию, объяснила она. Также девушка попросила собирающихся в Таиланд подписчиков не кататься верхом на слонах, поскольку это может негативно сказаться на их позвоночнике.
Кроме того, путешественница подчеркнула, что в курортной стране нельзя прикасаться к голове или волосам другого человека. Эта часть тела у тайцев является священной и самой чистой, заметила Кейси. Самой грязной же они считают ноги, в связи с чем не стоит никогда ставить их на стол или прикасаться ими к другому человеку.