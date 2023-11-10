Страны Балтии страдают без россиян, а Сербия притягивает туристов

Туризм в Финляндии и странах Балтии не может восстановиться без российских гостей, по крайней мере к такому выводу пришла Европейская комиссия по туризму (ETC). Количество иностранных туристов в этих странах все еще на 30% ниже, чем в доковидные времена, – и по числу пересечений границы, и по числу проведенных ночей. При этом перестали ездить туда не только россияне, но и жители других европейских стран – Германии, Италии, Франции, Нидерландов. В ETC предполагают, что ближайшие к России государства ЕС кажутся туристам опасными в свете событий на Украине.

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«Соседним с Россией и Украиной странам приходится сложнее всего из-за близости к зоне конфликта и ухода российских туристов. Например, балтийским государствам, которые фиксируют самый тяжелый спад, – Эстонии, Латвии и Литве», – говорится в докладе.

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При этом в целом по Европе сфера путешествий практически восстановилась после пандемии – число приехавших из-за рубежа за январь – сентябрь этого года лишь на 3% меньше, чем в 2019-м.

Самую впечатляющую динамику показал туризм в Сербии и Черногории. Хотя количество прибытий иностранных туристов изменилось к 2019-му несильно, резко вырос показатель ночевок в отелях – иногда на 50%. Напрашивается простое объяснение: Сербия – единственная из стран Европы сохраняет авиасообщение с Россией. Но Сербия притягивает гостей и из других стран мира: там стали надолго задерживаться туристы и из Британии, Германии, США, и из Индии и Бразилии, Японии, Канады и Австралии.

А вот Черногории прирост дали американцы и бразильцы (+50%), британцы и голландцы, особенно же она полюбилась индийцам (+90%).

Анализируя популярные у европейских туристов направления, ETC отмечает и Турцию. Сильно подешевевшая с обвалом лиры, эта страна переживает рост спроса, например, со стороны Британии (+43%) и особенно из США (+115%). С другой стороны, турки с беспокойством следят за падением интереса немецких туристов (-29%), которые до сих пор были среди основных клиентов.