Мужчина столкнулся с презрением, когда попросил уступить законное место в самолете

Мужчина весь полет страдал от молчаливой ярости другого пассажира после того, как настоял на том, чтобы женщина встала с его места в самолете, сообщает The Mirror.

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Доплатив специально за место у окна, мужчина был раздражен, обнаружив, что его сиденье было занято другим человеком. Не желая терять свое место, мужчина сообщил об этом стюардессе.

Мужчине сказали просто сесть на другое место у открытого прохода в том же ряду, объяснил он в на своей странице в социальных сетях.

“В этот момент я вежливо сказал стюардессе, что заплатил за место у окна и хотел бы сесть на сидение, за которое я отдал деньги. Женщине на моем месте сказали, что она должна встать с моего места и занять другое, у открытого прохода”.

После этого попутчица не могла сдержать своего раздражения, а стюардесса смотрела на мужчину злым взглядом, который продолжался до конца полета.

Мужчина обратился к пользователям сайта с вопросом, был ли он не прав, настаивая на забронированном им месте, или он был прав, борясь за свою позицию и за то, что по праву принадлежит ему.

Подавляющее большинство было на его стороне, утверждая, что мужчине не следовало терпеть презрительные взгляды своих попутчиков.