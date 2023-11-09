Туристка рассказала, как действуют мошенники в Египте
Российская туристка, которая долгое время проживает в Египте, рассказала, что могут подмешать в напитки отдыхающим. Это происходит уже не первый год.
«Это происходит последние 8 лет на курортах египетских по отношению к иностранцам, которые потом и не помнят, как и с кем отдыхали, несмотря на то что и алкоголем не злоупотребляли. Египтяне считают приезжих всегда объектом наживы, независимо от пола и возраста», – пояснила девушка.
По ее словам, египтяне могут придумать любую историю. Чаще всего жертвами становятся иностранки, а в роли инициаторов, как правило, выступают сотрудники отелей, бармены, лавочники, официанты и таксисты.
Туристка отметила, что чаще всего в напитки подмешивают таблетки в порошкообразном виде, нейролептики, а также клофелин.
Россиянка рекомендовала отдыхающим не доверять незнакомцам и быть осторожными, чтобы избежать неприятностей в путешествии, пишет издание «Турпром».