Туристка рассказала, как действуют мошенники в Египте

«Это происходит последние 8 лет на курортах египетских по отношению к иностранцам, которые потом и не помнят, как и с кем отдыхали, несмотря на то что и алкоголем не злоупотребляли. Египтяне считают приезжих всегда объектом наживы, независимо от пола и возраста», – пояснила девушка.