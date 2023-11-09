Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза и может стать рекордным

Поток российских туристов на Кубу за 10 месяцев текущего года увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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Таким образом, это направление может стать рекордным по итогам 2023 года и превзойти показатели допандемийного 2019 года. Такую статистику обнародовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на информацию посольства Кубы в Москве.

Согласно прогнозным оценкам Гаваны, на Острове Свободы могу побывать в этом году более 180 тысяч граждан России.

Как уточняют в АТОР, по числу отдыхающих РФ - третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США. В предстоящем зимнем сезоне прямые авиарейсы на остров будут доступны не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга.

Вылеты планируются с частотой один раз в 10-11 дней до конца апреля 2024 года.