Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза и может стать рекордным
Поток российских туристов на Кубу за 10 месяцев текущего года увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Таким образом, это направление может стать рекордным по итогам 2023 года и превзойти показатели допандемийного 2019 года. Такую статистику обнародовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на информацию посольства Кубы в Москве.
Согласно прогнозным оценкам Гаваны, на Острове Свободы могу побывать в этом году более 180 тысяч граждан России.
Как уточняют в АТОР, по числу отдыхающих РФ - третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США. В предстоящем зимнем сезоне прямые авиарейсы на остров будут доступны не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга.
Вылеты планируются с частотой один раз в 10-11 дней до конца апреля 2024 года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура в этом году – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.