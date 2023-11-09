Россиянин побывал на Бали и описал его фразой «остров, которым правят деньги»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и признался, что не хотел бы возвращаться на этот индонезийский курорт. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации пояснил, что посетившие остров путешественники везде рассказывали о его уникальности, и в результате люди со всего мира решили убедиться в этом и создали небывалый ажиотаж.

«Теперь Бали битком набит туристами, а местное население все больше и больше перестраивается на полную зависимость от иностранцев, теряя идентичность и радушие. Теперь Бали — остров, которым правят деньги», — такими фразами описал популярный азиатский курорт Кутовой.

По словам блогера, из точки духовного роста Бали превратился в место, где можно заработать на бешеном потоке туристов. Он пожаловался, что в этом муравейнике каждый гость страны стремится примерить образ успешного бизнесмена и просветленного.

«Неизменный атрибут — белая одежда, которая всем дает понять, что ты не просто какой-то очередной "понаех", а стремящийся к духовному росту человек или уже гуру», — поиронизировал россиянин.

Кроме того, Кутовой отметил, что балийцы, о которых все отзываются как о дружелюбных и улыбчивых людях, на самом деле ведут себя не искренне, а просто хотят «поиметь денег» с иностранцев.