Турэксперт объяснил, почему сократился поток российских туристов в Египет

Турэксперт Бобылев объяснил, почему сократился поток российских туристов в Египет
Египет всегда пользовался особой популярностью у туристов из России. Однако теперь россиян на курорте становится все меньше. Связано ли это с курсом валют или с палестино-израильским конфликтом, протекающим близ страны, «ФедералПресс» узнал у эксперта Общественной палаты РФ по туризму, председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева.
«Основная проблема, почему у нас не может вырасти поток по этому направлению, заключается в том, что в России нет необходимой авиаперевозки. В условиях санкционного режима ряд стран запретил пролет над своими территориями, поэтому в Египет может попасть лишь ограниченное количество воздушного транспорта с нашей стороны», – сказал эксперт.
То есть ни цены, ни палестино-израильский конфликт ни при чем. Если бы была возможность организации авиаперевозки согласно спросу, который есть на Египет, то потоки были бы большими и соизмеримы Турции, отметил Бобылев.
«Туры в Египет сейчас недорогие и находятся в сегменте доступных. А популярные у туристов Шарм-эш-Шейх и Хургада расположены далеко от зоны боевых действий, поэтому бояться нечего», – добавил он.