Турэксперт объяснил, почему сократился поток российских туристов в Египет

«Основная проблема, почему у нас не может вырасти поток по этому направлению, заключается в том, что в России нет необходимой авиаперевозки. В условиях санкционного режима ряд стран запретил пролет над своими территориями, поэтому в Египет может попасть лишь ограниченное количество воздушного транспорта с нашей стороны», – сказал эксперт.