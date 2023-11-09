Россиянин описал поездку в ОАЭ за 330 тысяч рублей фразой «круто, но безвкусно»

Российский турист побывал с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тинькофф Журнал».

© Лента.ру

Автор отзыва рассказал, что путевка на двоих взрослых и двоих детей стоила 330 тысяч рублей. Семья остановилась в отеле Rixos Bab Al Bahr примерно в 80 километрах от Дубая. По словам путешественника, от города у него осталось впечатление, будто на него свалилась куча денег и люди «начали строить что угодно, лишь бы круче, чем у соседа».

«В результате не чувствуется единого стиля, архитектурного плана. К тому же я не увидел в городе какой-либо исторической ценности. Осталось очень странное ощущение: круто, но безвкусно», — такими фразами описал свою поездку россиянин.

Турист также признался, что его семья получила от поездки то, что хотела, но добавил, что не понимает людей, которые стремятся жить в Дубае.

«У меня не возникло желания приехать туда еще раз», — заключил он.