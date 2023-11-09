В Абхазии ищут группу вооруженных людей в горах, подступы к Сухуму закрыты

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Данные о проникновении диверсионно-разведывательной группы с территории Грузии в Абхазию не подтвердились. Об этом заявили в МВД республики.

Как заявили в силовом ведомстве, информация о нахождении преступников на территории республики на данный момент не подтвердилась, сообщает Sputnik Абхазия.

Ранее поступила информация, что в страну вторглась диверсионная группа из 50 человек с территории Грузии. По данным источника в Минобороны страны, целью вторжения является теракт в аэропорту Сухума.

При этом глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что местные жители заметили в Гулрыпшском районе республики семь вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков.

По его словам, они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. Кроме того, у них был БПЛА, который летал над местностью.