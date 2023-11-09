В Абхазии ищут группу вооруженных людей в горах, подступы к Сухуму закрыты

МВД Абхазии опровергла информацию о проникновении в страну диверсантов
Данные о проникновении диверсионно-разведывательной группы с территории Грузии в Абхазию не подтвердились. Об этом заявили в МВД республики.
Как заявили в силовом ведомстве, информация о нахождении преступников на территории республики на данный момент не подтвердилась, сообщает Sputnik Абхазия.
Ранее поступила информация, что в страну вторглась диверсионная группа из 50 человек с территории Грузии. По данным источника в Минобороны страны, целью вторжения является теракт в аэропорту Сухума.
При этом глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что местные жители заметили в Гулрыпшском районе республики семь вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков.
По его словам, они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. Кроме того, у них был БПЛА, который летал над местностью.
На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Об этом 5 октября заявил глава республики Аслан Бжания.