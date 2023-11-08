Россияне просят Минтуризма Египта запретить отдыхающим кормить рыб

Российские туристы просят Минтуризма Египта запретить отдыхающим кормить рыб
В редакцию TourDom.ru написала семья из РФ, часто бывающая на египетских курортах. Читатели обращают внимание на вред подводному миру, наносимый из-за кормления туристами морских обитателей. Аналогичное сообщение россияне отправили также в Министерство туризма страны.
«Мы семья из России, отдыхаем в Шарм-эль-Шейхе каждый год уже много лет. Приезжаем на 2–2,5 месяца. Путешествуем по разным отелям, меняя их каждую неделю. В России занимаемся экологией в своем городе. Здесь, в Шарме, наблюдаем постоянно, как туристы кормят в отелях рыб с берега или пирса. В это время они снимают хорошие кадры на телефон, но наносят колоссальный ущерб морским жителям. Персонал делает замечания, но туристы не реагируют. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительного информирования и запретить кормить рыб, заплывать за буйки и отламывать кораллы. А также рассмотреть применение денежных штрафов за это. Например, при заселении в отель можно подписывать обязательство о соблюдении правил, нарушение которых ведет к штрафу. Мы на протяжении 10 лет наблюдаем, как риф тускнеет, рыбы приплывают к людям в ожидании еды. Это катастрофа. Хочется сохранить любимое Красное море», – пишут неравнодушные путешественники.
По словам авторов письма, обращение в Минтуризма республики – уже буквально крик души. Поводом для этого стала ситуация, произошедшая на днях:
«Сидят двое пожилых туристов, кидают кусочки хлеба в море и радуются огромной стае рыбок, которые кормятся этими крошками. Стенд о запрете находится в двух метрах. Подошла на культурный разговор. На удивление, была послана далеко, со словами “мы заплатили, и будем делать что хотим”. Спасатель сделал замечание тоже, ну, соответственно, “шел” за мной».
Отметим, в отелях действительно имеются предупреждающие стенды на пляжах и пирсах, однако денежный штраф за кормление рыб туристы получают редко. Тем не менее такие действия могут иметь последствия не только для морской фауны, но и для самого человека. Считается, что это может привлечь не только безобидных рыбок, но и опасных морских хищников. В свою очередь, в отношении кораллов республика действует жестче: их повреждение и вывоз из страны запрещен на законодательном уровне.