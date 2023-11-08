Россияне просят Минтуризма Египта запретить отдыхающим кормить рыб

«Мы семья из России, отдыхаем в Шарм-эль-Шейхе каждый год уже много лет. Приезжаем на 2–2,5 месяца. Путешествуем по разным отелям, меняя их каждую неделю. В России занимаемся экологией в своем городе. Здесь, в Шарме, наблюдаем постоянно, как туристы кормят в отелях рыб с берега или пирса. В это время они снимают хорошие кадры на телефон, но наносят колоссальный ущерб морским жителям. Персонал делает замечания, но туристы не реагируют. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительного информирования и запретить кормить рыб, заплывать за буйки и отламывать кораллы. А также рассмотреть применение денежных штрафов за это. Например, при заселении в отель можно подписывать обязательство о соблюдении правил, нарушение которых ведет к штрафу. Мы на протяжении 10 лет наблюдаем, как риф тускнеет, рыбы приплывают к людям в ожидании еды. Это катастрофа. Хочется сохранить любимое Красное море», – пишут неравнодушные путешественники.