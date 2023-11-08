Пара туристов отравилась химикатами от клопов в отеле Египта

Пара британских туристов отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта. Спасти супругов не удалось. Подробности истории сообщило издание The Independent.

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Трагедия произошла еще в 2018 году, однако причина смерти людей стала известно только недавно. По данным источника, 69-летний Джон Купер и его 63-летняя жена Сьюзен отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В материалах суда говорится, что немецкий турист, который проживал в соседнем с Куперами номере, пожаловался на постельных клопов. После этого комнату обработали инсектицидом «Лямбда-С», а немцу дали другую комнату.

В номере Куперов отдыхала одна из внучек. В первую же ночь 12-летней девочке стало плохо и дедушка отвел ее в комнату к матери. На следующий день британцы почувствовали недомогание и не спустились на завтрак, говорится в материале. Дочь Куперов зашла к ним в номер и увидела, что ее родители находятся в очень плохом состоянии. Вызванные на место врачи попытались провести сердечно-легочную реанимацию, но спасти пожилых туристов не удалось.

Слушания по делу еще продолжаются. Отель Steigenberger Aqua Magic продолжает работать до сих пор, передает издание.