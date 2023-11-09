Большинство туроператоров проигнорировали «черную пятницу»

Представители туроператоров рассказали редакции TourDom.ru о своем отношении к «черной пятнице». В этом году она выпадает на 24 ноября. Как оказалось, большинство из более 20 респондентов проигнорировали акцию, причем не впервые.

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«Мы и ранее не участвовали в этом мероприятии, – сообщил представитель “Интуриста”. – Смысла не видим, поскольку механизмы ценообразования, реализации и оплат в туризме отличаются от сферы FMCG (Fast Moving. Consumer Goods), то есть от рынка товаров повседневного спроса».

В туроператоре пояснили, что традиционно работают с другими инструментами продаж, такими как инсентивы для турагентств, акции раннего бронирования, опции «Отель дня» и программа Priority.

Не проводят «черную пятницу» и в туроператоре АЛЕАН: «Считаем, что нет необходимости делать скидки на продукт, который и так достаточно востребован», – пояснили в компании.

По этой же причине сомневаются в целесообразности раздачи скидок в «Инфофлоте»: «В этом сезоне столь активные бронирования, что пока совещаемся».

Не планировали свое участие в мероприятии и в туроператорах «АРТ-ТУР», TEZ TOUR и One Touch & Travel.

Некоторые компании заявили специальные акции, ориентированные на турагентства. В частности, Space Travel подарит партнерам, заказавшим в период с 23 по 26 ноября тур или проживание в отеле из VIP-списка, места на рейсах в ОАЭ.

Спецпредложения по Мальдивам и Сейшелам обещают представить в компании «Пантеон» к 24 ноября. «Плюсом каждый агент получит 50 у. е. за каждую бронь в течение дня».