Эксперты озвучили стоимость новогодних путевок в Египет

Туры в Египет на новогодние праздники в среднем выросли в цене на 20% по сравнению с 2022 годом. Однако эксперты прогнозировали больший рост, чем он есть на самом деле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в туристической отрасли.

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Специалисты в отрасли туризма ожидали, что из-за низкого курса рубля в 2023 году билеты в Египет подорожают в 1,5 раза. В 2022 году в преддверии Нового года курс доллара достигал 60 рублей, а сейчас – 90. Но, несмотря на это, путевки не выросли в цене из-за отсутствия большого турпотока по причине начала палестино-израильского конфликта. Также это связано с выросшим числом нападений акул на отдыхающих.