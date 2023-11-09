«Не меняем по таким паспортам»: россиянам в Осло отказываются выдавать кроны
Неожиданный отказ на обмен валюты в аэропорту Осло получил турист из России. Он хотел разжиться местными кронами, купив их за евро, но не тут-то было.
«Сказали: "Мы не меняем по таким паспортам". И это все из-за санкций. Ситуация, мягко скажем, неприятная. Не думал, что будут проблемы с кешем. Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы», – поделился впечатлениями в соцсетях один из туристов.
Об аналогичной проблеме сообщают и на железнодорожном вокзале.
«Там надо предъявлять паспорт, адрес проживания, номер мобильного телефона. И по российскому документу тоже не обменяют. Такая установка».
В итоге поиски норвежской налички закончились в одном из банков.
«К счастью, обошлось без серых схем по невыгодному курсу у менял. В Forex-банке не сильно интересовались моим гражданством, а просто выдали деньги».
Как утверждают другие туристы, отделение банка тоже не всегда является выигрышным вариантом – тут уж на кого из работников нарвешься. Так можно дойти до того, что придется просить менять твои кровные первого попавшегося прохожего. «Надежнее всего сразу ехать с кронами», – советуют туристы.