Россиянам в Осло отказываются выдавать кроны

«Сказали: "Мы не меняем по таким паспортам". И это все из-за санкций. Ситуация, мягко скажем, неприятная. Не думал, что будут проблемы с кешем. Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы», – поделился впечатлениями в соцсетях один из туристов.