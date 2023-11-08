Самой частой причиной смерти туристов на отдыхе стал сердечный приступ

Основная причина смертей во время путешествий – сердечный приступ, рассказали в страховой компании «Согласие», анализируя статистику 2023 года. Причем больше половины скончавшихся – это пожилые люди.

© tourdom.ru

По данным «Согласия», более 50% умерших туристов были старше 60 лет. На людей от 50 до 60 приходится около 12% летальных случаев, от 30 до 50 – еще 24% и на молодежь и детей остается около 12%.

Среди причин смерти, кроме заболеваний сердца, также травмы, несовместимые с жизнью, например полученные в ДТП, и чрезмерное употребление алкоголя.

Больше всего случаев гибели предсказуемо там, куда туристы чаще ездят: на Турцию приходится 45%, на Египет – 15% и на ОАЭ – 12%. В статистике есть трагические инциденты в Таиланде, Финляндии, Грузии, Казахстане и, например, Непале.

В «Согласии» также перечисляют факторы риска при дальних путешествиях: долгие перелеты в тесном кресле, перепады давления при взлетах и посадках, резкая смена климата, часовых поясов и питания, плюс просто стресс в дороге. А диабетикам и сердечникам при поездках за рубеж советуют возить с собой достаточно лекарств – за границей привычные средства могут быть доступны только по рецепту.