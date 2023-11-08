Стало известно расписание самолетов из Самары в Минск

С 18 ноября возобновляется регулярное авиасообщение Самара - Минск. Самолет будет летать один раз в неделю по субботам.

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О возобновлении авиасообщения стало известно вчера.

Самолет из Самары будет отправляться еженедельно по субботам в 13:00, из Минска – в 15:35.

Продолжительность полета составит около двух с половиной часов. Полеты будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет" вместимостью 100 пассажирских мест.

Согласно данным авиаперевозчика, на первый рейс, который состоится 18 ноября, раскупили почти все билеты.

Напомним, что в столицу Белоруссии можно добраться и поездом. Он будет ходить до 8 декабря.