Где россияне могут отдохнуть в Новый год со скидкой

Россиянам рассказали, где они могут отдохнуть на Новый год с хорошими скидками. Некоторые отели на Мальдивах предлагают скидки до 40 % на время праздников.

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В ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что многие отели предлагают скидки на новогоднее проживание, что случается крайне редко. Причиной снижения цен стало падение спроса со стороны российских туристов. Граждане страны стали реже ездить на отдых из-за роста цен на фоне повышения курса валют к рублю.

Обычно отели на Мальдивах исключают Новый год из сезонных скидок, однако в этом году сделали исключение. Скидки в разных местах составляют от 5 до 40 %. Также в некоторых местах есть специальные бонусы, например, отсутствие доплаты за праздничный ужин, бесплатный трансфер и другие услуги.

В популярных отелях сейчас есть возможность забронировать номера любой категории. А дефицит наблюдается только на стандартные номера, где может разместиться от четырех человек.