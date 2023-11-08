Туристическая отрасль Чехии впервые превысила допандемийные показатели

"В третьем квартале 2023 года общее количество заселений в гостиницы, пенсионы и кемпинги возросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число проведенных там [их гостями] ночей - на 5,0%. В них заселилось большее число зарубежных и отечественных туристов. Показатели посещаемости [предприятий национальной туристической отрасли] в пик туристического сезона [приходящегося на третий квартал] превзошли показатели последнего года до пандемии ковида, 2019 года", - отметило управление.