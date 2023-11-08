Россияне стали массово отказываться от новогодних путевок в Египет

Как сообщает SHOT, ранее ожидалось значительное увеличение цен в этом году из-за низкого курса рубля, что должно было сделать стоимость туров на курорты Египта минимум в 1,5 раза выше. Однако, по ряду факторов, такой рост не произошел.

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Источники указывают, что туристы не торопятся в Египет из-за конфликта между Палестиной и Израилем. Агентства также замечают массовый отказ путешественников от ранее приобретенных туров. Другой фактор — нападения акул на отдыхающих. Недавно случались инциденты, такие как гибель российского туриста в Хургаде от нападения акулы и нападение на местную жительницу в Дахабе, где акула откусила руку.

В связи с опасениями, которые испытывают потенциальные туристы, египетские отели предлагают значительные скидки на проживание, включая праздничные даты. Например, семидневный новогодний тур в четырехзвездочный отель обойдется в 180 тысяч рублей на двоих. В то же время в прошлом году за аналогичный тур потребовалась сумма в 150 тысяч рублей. Ожидается, что к декабрю стоимость туров может подняться еще на 10%.