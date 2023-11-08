Поездка в Китай в декабре: какое направление выбрать

Путешествие в Китай будет захватывающим в любое время года, так как страна расположена в трех климатических поясах. Так что в декабре туристы смогут отдохнуть как на пляже, так и на снежных горных склонах.

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Какие направления выбрать для отпуска в преддверии Нового года – в материале «ФедералПресс».

Вернуться в лето

В декабре в южных провинциях Китая температура воздуха может достигать +23 градусов. В это время отличным вариантом будет отправиться на остров Хайнань. Хотя для самих китайцев такая температура считается прохладной, туристы из России в особо солнечные дни спокойно могут отдыхать на пляже или купаться.

Также есть возможность понырять с аквалангом, покататься на гидроциклах и водных лыжах, заняться серфингом. Однако к вечеру становится прохладно, поэтому в путешествие не стоит ехать исключительно с летним гардеробом.

Зимой на острове проводят большое количество различных фестивалей: свадебный, пивной, рождественский, фестиваль цветов и фестиваль еды. Кроме того, обязательно стоит посетить центр буддизма Наньшань, фольклорную деревню народностей ли и мяо, жемчужные плантации и затухший вулкан Ма Ань.

Зимний отдых

Зимой в Китае много туристов едет на горнолыжные курорты, которых на севере великое множество. Самый популярный и большой – курорт Ябули в провинции Хэйлунцзян. Температура воздуха здесь в декабре составляет около 10 градусов. Гостям предлагают прокатиться с 15 трасс, которые подойдут как новичкам, так и опытным горнолыжникам.