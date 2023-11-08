Россия и Индонезия заключают договор о прямых перелетах на Бали

Переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Индонезией вышли в финальную стадию. Как сообщают "Известия" российский авиаперевозчик выполнил необходимые условия.

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"Авиакомпания выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий", – рассказали в посольстве РФ.

Там отметили, что с нетерпением ожидают окончания согласования авиакомпанией "Россия" условий для возобновления прямых полетов, как это было до пандемии COVID-19.

В посольстве Индонезии, в свою очередь, выразили надежду на то, что российские перевозчики возобновят рейсы на остров уже в 2023 году.

Стоит напомнить, неделю назад авиакомпания "Россия" анонсировала регулярные рейсы на Бали. Было заявлено, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю. Однако сейчас их сняли из расписания.