Россия и Индонезия заключают договор о прямых перелетах на Бали
Переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Индонезией вышли в финальную стадию. Как сообщают "Известия" российский авиаперевозчик выполнил необходимые условия.
"Авиакомпания выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий", – рассказали в посольстве РФ.
Там отметили, что с нетерпением ожидают окончания согласования авиакомпанией "Россия" условий для возобновления прямых полетов, как это было до пандемии COVID-19.
В посольстве Индонезии, в свою очередь, выразили надежду на то, что российские перевозчики возобновят рейсы на остров уже в 2023 году.
Стоит напомнить, неделю назад авиакомпания "Россия" анонсировала регулярные рейсы на Бали. Было заявлено, что перелеты будут выполняться с 3 декабря четыре раза в неделю. Однако сейчас их сняли из расписания.
Улететь на Бали сегодня можно только с пересадками. Цена билета с двумя стыковками в Таиланде или Малайзии обойдется в 43–45 тысяч рублей. За 50–65 тысяч рублей возможно добраться до индонезийского острова всего с одной пересадкой в Шанхае или Гуанчжоу, но в Китае нужно будет провести целые сутки. Быстрее можно долететь через Дубай, но стоимость билета вырастет почти до 80 тысяч рублей.