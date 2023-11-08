Туристка поделилась «бесстыжими» историями с улиц Индии

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и поделилась с подписчиками «бесстыжими» историями с улиц Калькутты. Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что одна местная особенность показалась ей очень необычной. По ее словам, жители Калькутты мылись прямо на улицах в колодцах без кранов, где вода включается и отключается автоматически.

«Наблюдая, как индийцы купаются, я испытывала непередаваемые эмоции. Меня поразило количество людей, мирно находящихся в таких колодцах, не скованных ни стеснением, ни предвзятостью. Они мыли свои тела, в то же время улыбались и болтали», — удивилась путешественница.

Она добавила, что люди мылись в одежде: мужчины — в шортах или специальной юбке, а женщины — в похожих на сари нарядах. Когда индийцы замечали ее фотоаппарат, они начинали улыбаться и позировать в пене.