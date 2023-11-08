Названы самые опасные природные достопримечательности мира.

Как пишет РИА новости, на первом месте оказалась гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Местные власти даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.