$92.20-0.2298.44-0.35

Названы самые опасные природные достопримечательности мира

Названы самые опасные природные достопримечательности мира.

Названы самые опасные природные достопримечательности мира
© Авторадио

Как пишет РИА новости, на первом месте оказалась гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Местные власти даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.

В первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон.