Туристы из Мурманска столкнулись с проблемой возврата денег за отмененные туры

Более 150 туристов из Мурманска не могут вернуть деньги за туры в Анталью, сорванные из-за отмены полетной программы компании IZI Tour.

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Московский туроператор IZI Tour с 13 сентября отменил полетную программу из Мурманска в Анталию. Путешественники не смогли вылететь на отдых, а находившимся в Турции пришлось повторно приобретать билеты домой.

По возвращении они предъявили претензии своим турагентствам. Те обратились к IZI Tour за компенсациями за аннулированные поездки или двойную оплату перелета. Однако туроператор на запросы не отвечает.