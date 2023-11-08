Туристы из Мурманска столкнулись с проблемой возврата денег за отмененные туры
Более 150 туристов из Мурманска не могут вернуть деньги за туры в Анталью, сорванные из-за отмены полетной программы компании IZI Tour.
Московский туроператор IZI Tour с 13 сентября отменил полетную программу из Мурманска в Анталию. Путешественники не смогли вылететь на отдых, а находившимся в Турции пришлось повторно приобретать билеты домой.
По возвращении они предъявили претензии своим турагентствам. Те обратились к IZI Tour за компенсациями за аннулированные поездки или двойную оплату перелета. Однако туроператор на запросы не отвечает.
В результате случившегося пострадали 156 клиентов агентств. Каждый тур стоил от 100 до 200 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, сумма задолженности превышает семь миллионов рублей. Об этом пишет РИА "Новости".