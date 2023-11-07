Египетский туризм спасают китайцы и немцы

Из-за нестабильности на Ближнем Востоке отменены пока только 10% бронирований туров в Египет, заявил министр туризма Ахмед Исса на полях лондонского World Travel Market в понедельник. Он повторил, что это вызвано закрытием Израиля и отменой комбинированных туров, включавших посещение нескольких стран.

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Но несмотря на волну отказов, по итогам октября количество иностранных гостей в стране выросло на 7% (к концу октября прошлого года). Во многом Египет обязан этим Германии и Китаю, объяснил Исса. По его словам, китайский турпоток дает существенный вклад, хотя традиционно не играл для Египта большой роли, а на немцев приходится 10% всех бронирований.

Исса рассказал, что египетские власти уделяют особенное внимание Шарм-эль-Шейху. Хотя курорт находится в безопасной “зеленой” зоне, он ближе всего к Израилю - и у туристов возникает по нему больше всего вопросов.

По словам министра, правительство выплачивает по 500 долларов за каждый севший в Шарме борт. Программа субсидирования была запущена еще в позапрошлом году и теперь расширена. Распространяется ли она на российские авиакомпании, не обозначено.