Авиакомпания отменила регулярный рейс ради чартера футбольной команды

Десятки пассажиров привела в гнев выходка испанской авиакомпании Air Nostrum, которая отменила регулярный рейс ради… чартера футбольной команды. Улететь из Виго в Мадрид планировало порядка 80 пассажиров. Но уже в аэропорту они узнали, что никуда не смогут отправиться.

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Как оказалось, здесь же ожидала рейса другая группа желающих, которую перевозчик посчитал более приоритетной, – речь о футбольном клубе «Севилья». Он в этот вечер сыграл с «Сельтой» и жаждал отправиться домой на чартере. Да вот только беда – зафрахтованный для спортсменов борт сломался. И ничего лучшего, чем отменить регулярку ради команды, в авиакомпании не нашли.

Надо сказать, игроки никуда не спешили – следующий матч у них был запланирован аж через неделю. А вот в числе рядовых туристов были те, кто летел из небольшого регионального аэропорта в Мадрид ради стыковки на международный рейс.

Билеты были потеряны, планы нарушены. Отправиться следующим рейсом в столицу не оказалось возможным, так как его не было в принципе даже на следующий день. И в итоге люди поехали на автобусе – путь в 600 км занял около 5 часов.

«Такое могло случиться только в банановой республике. Почему ради футбола должны страдать все и вся?!» – негодуют в соцсетях туристы, оказавшиеся жертвами обстоятельств.