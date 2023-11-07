Путевки в Таиланд и Египет подскочили в цене

Туры из России в Египет и Таиланд подорожали за месяц на 12,5 и 16,9 процента соответственно. Об этом рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян .

«Средний чек на путевки в Египет в ноябре составил 228,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 12,5 %, а в Таиланд – 214 тысяч рублей, что на 16,9 % выше, чем в октябре», – отметил эксперт.

По его словам, рост стоимости связан с сезонным колебанием цен и началом высокого туристического сезона в этих странах. Артур Мурадян уточнил, что цены на отдых в Турции наоборот снизились, потому что сезон в стране подходит к концу, пишет РИА Новости.