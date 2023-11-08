Житель Москвы потерял полмиллиона из-за отмененного рейса

Житель Москвы рассказал, что из-за отмененного рейса в Стамбул они с супругой потеряли полмиллиона рублей. Эта информация была опубликована на сайте MSK1.ru.

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По словам мужчины, они забронировали билеты на самолет с пересадкой в Стамбуле и отель в Мексике на двоих задолго до планируемой поездки, примерно полгода назад. Их целью было провести отпуск вместе.

Однако 4 ноября аэропорт Внуково в Москве объявил об отмене рейса в Стамбул. Билеты на самолет, которые они приобрели, были невозвратными, а отель, который был забронирован, не согласился вернуть деньги, так как срок возврата уже истек. В результате, мужчина утверждает, что они потеряли 500 тысяч рублей.