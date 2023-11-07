Туристы из России стали чаще ездить в Катар

Российские туристы в этом зимнем сезоне стали чаще бронировать туры в Катар, рассказали TourDom.ru участники рынка. Кто-то фиксирует впечатляющий рост, кто-то говорит более осторожно – о проснувшемся у туристов интересе, отмечая, что стать массовым этому направлению мешают дорогие авиабилеты.

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«Катар сейчас у нас вошел в топ-5, такого никогда не было в истории наблюдений. Если в прошлом зимнем сезоне мы отправили около 200 туристов, то в этом году спрос вырос в 5 раз. Вылет, как правило, в конце декабря. Подбираем для туристов отели, консультируем по въезду», – рассказал директор по развитию сети OnlineTur.ru Игорь Блинов.

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По его мнению, популярность Катара начала расти после чемпионата мира по футболу, который прошел в прошлом году. В стране были подготовлены отели, по качеству не уступающие гостиницам в Дубае или Абу-Даби, в некоторых из них начала внедряться система «все включено», появились послабления для туристов (все-таки Катар – исламская страна). Кроме того, Доха славится своим шопингом – здесь находится один из крупнейших в мире моллов.

«Да, интерес к Катару увеличивается, – подтвердил гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. – Прежде всего, это связано с тем, что страна сделала потрясающую рекламную кампанию во время чемпионата мира: туристы возвращаются. Особенно же повлияло на рост интереса то, что Катар снял практически все ограничения для иностранцев. Страна перестала быть диковинкой и экзотикой, ее ценят наряду с Дубаем и Абу-Даби и другими популярными направлениями».

По словам руководителя компании Space Travel Артура Мурадяна, прирост спроса на Катар в этом сезоне будет, но не слишком впечатляющий – примерно на 10–15%. Притом что в стране после футбольного первенства осталась прекрасная отельная инфраструктура, более интенсивному развитию туризма мешают проблемы с перевозкой.

«Катару будет тяжелее в этом сезоне, потому что количество рейсов на ближневосточном фронте в Арабские Эмираты существенно увеличилось, а значит, и стоимость путешествия упала. Что касается Катара, то мы по-прежнему наблюдаем острый дефицит бюджетной перевозки, так так перевозчик больше заинтересован в развитии транзитного направления развития авиакомпании, чем point to point», – отметил Артур Мурадян.