На Бали стали строже проверять туристов из-за вспышки вируса

Аэропорт Бали объявил об усилении мер по проверке всех туристов, прибывающих на остров, в связи со вспышкой обезьяньей оспы в стране, сообщает The Bali Sun.

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В столице страны — Джакарте — в настоящее время отмечается рост числа инфицированных, и Бали принимает активные меры по снижению заболеваемости.

Все пассажиры, прибывающие на Бали, как во внутренние, так и в международные терминалы, по прибытии должны будут пройти через камеры с тепловизорами, которые зафиксируют повышение температуры. В аэропорту Бали ведется круглосуточное наблюдение.

Лихорадка, или повышение температуры тела, является одним из первых симптомов обезьяньей оспы, пишет издание. Характерным симптомом обезьяньей оспы является появление сыпи в виде волдырей и опухших лимфатических узлов.

Вирус оспы обезьян может передаваться при физическом контакте с инфицированной жидкостью, струпьями или волдырями, а при длительном тесном контакте передача вируса может пройти воздушно-капельным путем, отмечает источник.

По прогнозам Минздрава Индонезии, от вспышки обезьяньей оспы в Индонезии могут пострадать более 3 тыс. человек. Сейчас в стране ведется работа по отслеживанию контактов заболевших для обеспечения безопасности населения.