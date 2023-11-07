Эксперт заявил о стократном сокращении турпотока в Финляндию

После введения Финляндией визовых ограничений и запрета на въезд автомобилей с российскими номерами туристический поток из РФ в скандинавскую страну сократился в сотни раз, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян . По его словам, сегодня обычные туристы туда почти не ездят.

Турпоток сократился в сотни раз, даже не в десятки. Едут те, у кого там вид на жительство, у кого какая-то работа, лечение, обучение. Просто с целью туризма вас не пустят, — сказал он.

Мкртчян напомнил, что в Финляндию раньше ездили россияне, живущие преимущественно в северо-западной части страны, потому что им это было удобно и близко. Теперь же, чтобы долететь до Хельсинки, нужно сделать петлю с двумя пересадками, например, в Стамбуле и одной из стран Шенгенской зоны.