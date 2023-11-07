Отели Таиланда, которые не поднимали цены на зимний сезон

Роскошные отели Пхукета установили более высокие цены на предстоящий зимний сезон, в среднем на 30%, однако это не снизило спрос, который, наоборот, показал увеличение. Российские туристы проявляют особенный интерес к этому направлению, с увеличением от 10% до 40% в сравнении с прошлым годом.

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Вопреки тому что цена остается важным аспектом для российских путешественников, некоторые курорты Таиланда и их отели не планируют поднятие цен на ближайший зимний период, пишет Центральная Служба Новостей.

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Курорт Као Лак, который находится на двухчасовом расстоянии от Пхукета, привлек особое внимание журналиста АТОР, посетившего этот район в рамках мероприятия в Таиланде, организованного туроператором PEGAS Touristik для своих розничных партнеров. В прошлом году россияне уже проявляли значительный интерес к Као Лаку из-за дефицита мест в отелях Пхукета, и в этом году многие из них вернулись снова, также привлекая новых туристов.

Представитель отеля Avani+ Khao Lak Resort 5* сообщил, что количество российских посетителей увеличилось на 30–50% по сравнению с предыдущим годом, и подчеркнул, что цены на зимний сезон 2023/2024 остались неизменными. Соседний отель Outrigger Khao Lak Beach Resort 5* также фиксирует рост числа российских гостей. Несмотря на наличие только одного русскоговорящего сотрудника, в отеле планируют увеличение персонала при росте спроса. Отель привлекателен для семей с детьми и сохраняет цены на уровне прошлого года, при этом уже забронирован на Новый год.

Graceland Khao Lak Beach Resort 5* поддерживает стабильные цены и предлагает доступные номера для новогодних бронирований, с текущей загрузкой в 60%, и доля россиян среди гостей составляет 20%, что выше показателя прошлого года.