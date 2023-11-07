Россияне стали чаще летать за рубеж

За первые девять месяцев 2023 года турпоток из России за границу оказался на 22,9% больше, чем по итогам всего 2022-го. С января по сентябрь граждане совершили 11 млн туристических поездок, сообщили в АТОР.

В топ-25 туристических направлений из России по результатам трех кварталов 2023 года попали Индия, Катар, Иран, Южная Корея, Сейшелы, Оман, Бахрейн, Эфиопия, Кувейт, Саудовская Аравия, Тунис, Венесуэла, Алжир, Марокко, Лаос.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года турпоток по этой же группе из 25 ключевых турнаправлений выездного туризма оказался больше на 55%. Наибольший прирост в абсолютных цифрах показали Китай, Таиланд, ОАЭ, Куба, Египет и Шри-Ланка.