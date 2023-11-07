Спрос на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не оправдывает ожиданий

Палестино-израильский конфликт не привел к массовой отмене туров в Египет, но продажи на этом направлении нестабильны – как следствие, возможно сокращение перевозки и корректировка программ. Редакции подтвердили такую вероятность в двух туроператорских компаниях.

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«Спрос на туры в Египет очень низкий. Мы предполагали, что это последствия войны в Палестине, но отказов от поездок почти нет, как и желающих перебронироваться на другие направления. Анализ запросов в интернете также показал, что количество пользователей, интересующихся обстановкой в Египте в связи с туризмом, не увеличилось. Значит, причина спада в другом», – поделился наблюдениями топ-менеджер одного из крупных туроператоров.

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Детальное изучение ситуации приводит к выводу, что на поведение туристов влияют два фактора. Первый – это сезонность. В ноябре и вплоть до новогодних праздников спрос на курорты Красного моря всегда падал. Сейчас рынок вернулся к этой динамике, традиционной для допандемийного периода. Кроме того, Египет потерял имидж направления, куда можно дешево улететь на прямом рейсе, – по ценам он практически сравнялся с другими странами, где в это время теплая погода и море более предсказуемы. Туристы подходят к выбору места для отдыха осмысленно и больше не стремятся вырваться на море именно в Египет. И еще одно обстоятельство – клиентов у турфирм не становится больше.

Отдохнуть 6 ночей в популярном у россиян комплексе Aladdin Beach Resort 4* в середине ноября стоит минимум 112 500 руб. за двоих c вылетом в Хургаду на Air Cairo из Москвы. Тур в Albatros Palace Resort 5 обойдется в 134 000. Если предпочесть Шарм-эль-Шейх, то пятизвездочные отели можно найти за более доступный ценник. Например, 6 ночей в Domina Coral Bay Aquamarine Pool 5* c 18 по 25 ноября стоят 114 400 c с перелетом.

Турбизнес, безусловно, волнует ситуация с ценами. В туроператорских компаниях редакции TourDom.ru рассказали, что многие популярные отели на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады подняли тарифы, так как «почувствовали спрос» – международные турпотоки восстанавливаются, номера активно бронируют немцы, англичане, голландцы, французы. При этом сами отельеры не спешат повышать качество – оно далеко не всегда соответствует тарифам. Как метко выразился наш собеседник, выбирать приходится между «дорого и не очень хорошо» или «хорошо, но очень дорого». Туроператорам сложно сформировать ассортимент, устраивающий туристов (подробнее об этом читайте в онлайн-журнале HotLine.travel). А турагентам, в свою очередь, труднее продавать туры в Египет и подбирать убедительные аргументы в пользу выбора курортов Красного моря.

Между тем практически все крупные туроператоры заказали на египетском направлении рейсы или блоки мест на самолетах, предложений перевозки достаточно. В расписании заявлены программы «Аэрофлота», а/к «Россия», AZUR air, Air Cairo, Red Wings.