Спрос на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не оправдывает ожиданий

Отдохнуть 6 ночей в популярном у россиян комплексе Aladdin Beach Resort 4* в середине ноября стоит минимум 112 500 руб. за двоих c вылетом в Хургаду на Air Cairo из Москвы. Тур в Albatros Palace Resort 5 обойдется в 134 000. Если предпочесть Шарм-эль-Шейх, то пятизвездочные отели можно найти за более доступный ценник. Например, 6 ночей в Domina Coral Bay Aquamarine Pool 5* c 18 по 25 ноября стоят 114 400 c с перелетом.