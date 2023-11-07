Продажи туров в Египет восстановились после октябрьского спада

Продажи туров из России в Египет восстановились после спада в октябре, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года. <…> На направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа и потоком негативных новостей", - отметили в РСТ.

По данным сети "Магазин горящих путевок", направление поднялось на второе место после Таиланда, вытеснив на третье Турцию. У агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет на первом месте. До событий начала октября индекс востребованности Египта в сети "Магазин горящих путевок" составлял 305 пунктов, а в середине месяца - лишь 188. Сейчас продажи выше показателей начала октября. Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев заметил, что повышению спроса на Египет также способствует то, что в регионе спадает жара и наступает комфортная погода.