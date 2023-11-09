АТОР: Рекордное количество российских туристов ожидается на Кубе по итогам года
Российский турпоток на Кубу 2023 года может превзойти рекорд допандемийного 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство республики в Москве.
«При существующих объемах авиаперевозки и заполняемости рейсов из России на Кубу в первой половине декабря ожидается обновление рекорда допандемийного 2019 года, когда страну посетило почти 178 тыс. россиян. По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток на Кубу в 2023 году может превзойти 180 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Уточняется, что за январь – октябрь 2023 года на Кубе приняли 146 тыс. 305 туристов из России, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (42 тыс. 676 человек). По количеству туристов Россия третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США.