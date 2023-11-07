«Жестко пьют». Турист высказался о местных в Северной Корее

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и описал местных фразой «шокирован, как жестко пьют». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметил, что во время путешествия увидел на улице женщину с пятилитровыми бутылками и решил, что в них вода. Однако, по словам гида, это оказалась водка, которую корейцам выдают в качестве зарплаты на работе.

«Это часть их зарплаты вместе с рисом, мукой и другими продуктами в составе ежемесячного пайка», — объяснил блогер.