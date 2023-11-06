Самые дешевые Мальдивы: как попасть на райские острова по цене Турции

Большинство из нас уверены, что Мальдивы доступны только для очень обеспеченных людей, и нет смысла даже рассматривать это направление, если на это нет как минимум полмиллиона рублей. Но на самом деле, на Мальдивах можно отдохнуть по цене отпуска в хорошем отеле Турции, Таиланда или Шри-Ланки.

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"Рамблер" расскажет, как отдохнуть на Мальдивах, не потратив целое состояние.

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Для начала стоит разобраться с тем, что Мальдивы — это островное государство, а не один остров. Соответственно, здесь разные острова - есть резорты (те, что вы видите в соцсетях чаще всего) и локальные острова, где живут местные.

Конечно, на островах-резортах все сделано для того, чтобы гости получили люксовый отдых и максимальное уединение. На локальных островах есть обычные дома местных жителей и несколько отелей. Конечно, там нет такого роскошного отдыха, но зато вас окружает та же самая невероятная мальдивская природа. По сути вы можете получить там то же самое, только без личного бунгало и шикарного сервиса.

Один из таких островов — Маафуши. Это одно из самых популярных мест на Мальдивах для тех, кто ищет бюджетный отдых с сочетанием дешевых и средних отелей.

Сам остров небольшой, всего 1 км в длину, с местным населением 3000 человек. Маафуши находится примерно в 27 км от Мале, а добраться до него из аэропорта Мале на скоростном катере можно всего за 30-40 минут. Это также приятно отражается на цене путевки и самостоятельного трансфера из аэропорта.

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Остров маленький и вы сможете прогуляться от одного конца до другого примерно за 20 минут в неторопливом темпе. Не стоит думать, что здесь совсем дико. На Маафуши есть полицейский участок, медицинский центр, а также супермаркеты, банк и другие удобства. Вы увидите местных жителей, но все равно будете чувствовать себя на острове.

Нужно понимать, что на острове Маафуши нет отелей с виллами на воде, но есть большие неплохие отели и маленькие совсем бюджетные гостевые дома.

Дома на острове расположены близко друг к другу, улицы узкие, поэтому скутеры являются самым популярным видом транспорта.

Маафуши очень популярен среди россиян, восточноевропейцев и путешественников-мусульман, желающих провести бюджетный отдых.

Несколько лет назад на Маафуши было гораздо сложнее найти вкусную еду, но сейчас с этим проблем нет. Голодными вы точно не останетесь, причем найти здесь можно все, от хот-догов до морепродуктов. Цены разумные, учитывая, что вы находитесь посреди океана.

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Еще один плюс локального острова заключается в том, что туристам здесь предлагают гораздо более дешевые развлечения, чем на островах-резортах. Отсюда вы сможете устроить водные прогулки, поплавать со скатами и посетить роскошный резорт, если вам все же хочется вкусить роскошной жизни.

Само путешествие обойдется россиянам почти также, как и отпуск в хорошем отеле, например, в Таиланде или Турции. Так, в ноябре на Маафуши путевка вдвоем в самом простом гостевом доме острова обошлась бы в 170 тысяч рублей (с завтраками).