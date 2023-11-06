До тропиков рукой подать: авиакомпании запускают прямые рейсы на Маврикий, Кубу и Гоа

Этой зимой для россиян открываются прямые перелеты по новым направлениям. «Вечерняя Москва» узнала, чем привлекателен остров Маврикий и что делать зимой в Гонконге. А также сколько все это будет стоить.

Несмотря на то что ближе к зиме и без того не дешевые туры традиционно начали дорожать, операторы рапортуют о росте продаж путевок за границу. По сравнению с прошлым годом они продаются на 25–50 процентов лучше. В Российском союзе туриндустрии отметили, что самые популярные направления — это Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Куба, Индия и Мальдивы.

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Сегодня у России есть прямое авиасообщение с 40 странами, в прошлом году было 34 направления, а до санкций — 69. Расскажем о тех местах, куда россияне смогут улететь прямым рейсом зимой.

Маврикий

Крупная авиакомпания начнет летать на курорт в Индийском океане с конца декабря. Популярность этого направления растет, несмотря на санкции. В январе — августе 2023 года на остров на стыковочных рейсах прибыли 9,7 тысячи граждан России. Это на 82 процента больше, чем за тот же период прошлого года, и даже на 39 процентов больше, чем в январе — августе 2019 года.

— Прямые рейсы на Маврикий — позитивный шаг. Несмотря на то что Маврикий относится к люксовому сегменту, спрос на него у россиян хороший. А с прямыми рейсами станет еще лучше. И здесь дело не в том, что прямые рейсы будут дешевле стыковочных вариантов, а в самом факте появления прямой, удобной для туристов перевозки, — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

На острове интересны не только пляжи, но и горы с тропическими лесами, а также архитектура столицы Порт-Луи. Билеты на первые рейсы стоят от 100 тысяч рублей туда-обратно, лететь 11 часов. Виза гражданам России не нужна.

Куба

Открываются рейсы и в столицу Кубы тоже в конце декабря. Прямые рейсы на Кубу летают и сейчас, правда, не в Гавану, а на курорт Варадеро. В Гаване же можно насладиться набережной Малекон, послушать вездесущих уличных музыкантов, посетить легендарные бары «Флоридита» и «Бодегита». Через Гавану можно попасть в Доминикану или на мексиканский курорт Канкун, куда из России не улететь прямым рейсом.

Стоимость перелета в Гавану — от 100 тысяч рублей туда и обратно без багажа, лететь 14,5 часа. Виза гражданам России не нужна.

Гоа

Осенью и зимой возобновляются рейсы в индийский курортный штат. Улететь, кстати, можно будет не только из Москвы, но и из Екатеринбурга. — В бронированиях Гоа значительно выросла доля отелей уровня «пять звезд», — сообщил один из отечественных туроператоров.

Новогодние билеты в Гоа стоят от 100 тысяч рублей без багажа. Перелет занимает семь часов. Визу россияне могут получить прямо по прилете в аэропорту, предварительно оформив ее онлайн.

Гонконг

Под Новый год можно будет улететь в Гонконг. Это, конечно, не пляжный отдых, но Гонконг славен не им. Туда отправляются за покупками и развлечениями в шумном мегаполисе. Конечно, на пляже тоже можно отдохнуть, но пейзажи будут скорее индустриальными. Билеты стоят от 60 тысяч рублей, время полета — 10,5 часа. Для поездки до двух недель виза не требуется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии: